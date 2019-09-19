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Рада може розглядати звернення Кличка про дострокові вибори три місяці

Якщо мер Києва Віталій Кличко офіційно звернеться до Верховної Ради щодо дострокових виборів у столиці, у парламенту буде 90 днів на ухвалення рішення.

Рада може розглядати звернення Кличка про дострокові вибори три місяці

Усні заяви Віталія Кличка не можуть бути предметом обговорення у парламенті, якщо ж мер Києва офіційно звернеться щодо проведення дострокових виборів у столиці, у Верховної Ради буде 90 днів для ухвалення відповідного рішення, пояснив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

– Чекаємо на офіційне звернення. Якщо воно буде процедурно правильно подано до Верховної Ради, далі воно надійде в комітет, – зазначив нардеп.

За його словами, наступне засідання комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування відбудеться 1 жовтня.

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Корнієнко зазначив, якщо Кличко встигне до цієї дати зробити подання, то, можливо, воно потрапить до порядку денного комітету.

– Можливо, не включимо. У нас є 90 днів на ухвалення цього рішення, – додав він.

Нагадаємо, 19 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся до Верховної Ради щодо розпуску Київради і призначення дострокових виборів у столиці.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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