Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Спочатку ринок землі планували відкрити у липні 2020 року, але після консультацій з аграріями дату перенесли.

Ми відкриваємо ринок землі не одразу, бо до цього потрібно підготуватися. Ми думали зробити це з 1 липня 2020 року. Але проконсультувалися з людьми, які реально обробляють землю. Вони сказали, що не дуже хороша ідея робити це влітку, – сказав Олексій Гончарук.

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Прем’єр-міністр також додав, що купити землю зможе тільки український громадянин або українська компанія. Купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах.

Ми гарантуватимемо право тих, хто зараз орендує земельну ділянку, купити землю в першу чергу. Цей ринок повинен бути зручним не для спекулянтів, а для людей, які реально виробляють продукцію, – повідомив Олексій Гончарук.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ринок землі в Україні з’явиться в 2020 році.