Президент Володимир Зеленський розповів про відкриття ринку землі в Україні і спростував міфи щодо цього питання.

За словами президента Володимира Зеленського, навіть після зняття мораторію на продаж земля належатиме українцям.

– У моделі, яку ми пропонуємо, продавати чи купувати зможуть тільки українські громадяни та українські компанії. Страшилки про китайців, арабів чи іншопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами – це маячня, – сказав глава держави.

Він додав, що в українців нарешті має з’явитися повноцінне право власності на землю, яке дозволить володіти, користуватися та розпоряджатися нею.

Читайте: Уряд прорахував 25 сценаріїв реформи ринку землі – Гончарук

Через мораторій на продаж землі в Україні з’явилися незаконні сірі схеми і махінації замість прозорого механізму купівлі-продажу.

Зеленський нагадав, що ринку землі не існує всього в кількох країнах світу, серед яких Північна Корея, Куба, Конго.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ринок землі в Україні планують відкрити у жовтні 2020 року.