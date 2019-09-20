20 вересня Верховна Рада взяла на розгляд бюджет України на 2020 рік. Факти ICTV зібрали найважливіші показники бюджету-2020.

Серед основних видатків, які виділяються з бюджету України на 2020 рік:

Державна безпека і оборона – 245 млрд грн;

Освіта – 136,4 млрд грн;

Охорона здоров’я – 108 млрд грн;

Культура та інформаційна сфера – 8,6 млрд грн;

Дорожня інфраструктура – 74,4 млрд грн;

Державний фонд регіонального розвитку – 9,5 млрд грн.

Попри значні витрати на державний борг, пропонується підвищити прожитковий мінімум в Україні.

У 2020 році Україна має виплатити 438,1 млрд грн за державним боргом, що становить приблизно третину від ВВП. Проте це допоможе знизити обсяг держборгу до ВВП до 46,7%, що значно покращить стан економіки.

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Наступного року у бюджеті-2020 зростуть витрати на допомогу у догляді за дитиною.

Хоча зараз національна валюта закріпила свої позиції на рівні 24,5 грн/дол у проект бюджету-2020 закладений середній курс долара на рівні 28,2 грн.

Виросте у 2020 році і мінімальна заробітна плата.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що доходи бюджету на 2020 рік становитимуть 1 трлн 79 млрд.