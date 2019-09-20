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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Збалансований і реалістичний – Маркарова представила бюджет-2020

Міністр фінансів Оксана Маркарова презентувала у Верховній Раді бюджет України на 2020 рік.

Бюджет

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що для значного покращення показників бюджету-2020 потрібно було вирішити низку питань, що просто неможливо зробити за кілька тижнів.

За її словами, доходи бюджету України на 2020 рік складатимуть 1 трлн 79 млрд і вперше під цей проект не подаватимуть зміни до Податкового кодексу.

– Хочу запевнити, що цей документ є збалансованим, реалістичним і передбачає фінансування всіх пріоритетних видатків, – сказала Маркарова.

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Вона додала, що усі доходи у бюджеті базуються на реаліях України.

Якщо народні депутати ухвалять до другого читання бюджету-2020 законопроекти про легалізацію видобутку бурштину, грального бізнесу тощо, то з’явиться можливість розподілити додаткові кошти на різні сфери.

На оборону в 2020 році пропонують виділити 245 млрд грн, що складає 5,4% ВВП, на освіту – 136,4 млрд грн, на охорону здоров’я – 108 млрд грн.

До слова, Верховна Рада планує ухвалити проект бюджету України на 2020 рік до грудня.

Фото: Dreamstime

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