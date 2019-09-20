PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Мінекономіки опублікувало законопроект про ринок землі (ДОКУМЕНТ)

На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з’явився законопроект про ринок землі.

Земля

Мінекономіки пропонує для обговорення законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

У документі наголошується, що право власності на земельні ділянки сільгосппризначення можуть мати громадяни України, українські юридичні особи, а також територіальні громади та держава.

Читайте: Страшилки про китайців – маячня. Зеленський спростував міфи про продаж землі

Водночас іноземці та особи без громадянства можуть отримати такі ділянки у порядку спадкування, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.

Перевагу в придбанні земельної ділянки сільськогосподарського призначення матиме її орендар.

– Встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб. Обмеження не допускають набуття у власність більше 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України, – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Проект закону про ринок землі

До слова, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ринок землі в Україні з’явиться в 2020 році.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

5 втрат України від мораторію на продаж землі
5 втрат України від мораторію на продаж землі
Олексій Гончарук
Частку нерезидентів у компаніях-покупцях землі готові обговорювати – Гончарук
У 2020 році ставка за кредитами для фермерів буде нижче 5% – Маркарова
У 2020 році ставка за кредитами для фермерів буде нижче 5% – Маркарова
Олександр Гончарук
Ставки за кредитами можуть знизитися до 12% влітку 2020 року – Гончарук
володимир зеленський
Страшилки про китайців – маячня. Зеленський спростував міфи про продаж землі
Олексій Гончарук
Гончарук: Те, що відбувається у Держгеокадастрі – треш
Олексій Гончарук
Ринок землі в Україні запрацює з жовтня 2020 року – Гончарук
Як розрахувати вартість гектара після зняття мораторію на продаж землі – формула
Як розрахувати вартість гектара після зняття мораторію на продаж землі – формула
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка