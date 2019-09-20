На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з’явився законопроект про ринок землі.

Мінекономіки пропонує для обговорення законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

У документі наголошується, що право власності на земельні ділянки сільгосппризначення можуть мати громадяни України, українські юридичні особи, а також територіальні громади та держава.

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Водночас іноземці та особи без громадянства можуть отримати такі ділянки у порядку спадкування, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.

Перевагу в придбанні земельної ділянки сільськогосподарського призначення матиме її орендар.

– Встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб. Обмеження не допускають набуття у власність більше 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України, – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Проект закону про ринок землі

До слова, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ринок землі в Україні з’явиться в 2020 році.