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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нафтогаз продовжує готуватися до зупинки транзиту російського газу

Фінального рішення за підсумками тристоронніх переговорів у Брюсселі 19 вересня немає, тому Україна продовжує готуватися до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Нафтогаз продовжує готуватися до зупинки транзиту російського газу

Час до завершення контракту спливає, тому Україні потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня, повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

– До переговорів так і не дійшли – російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит,  – наголосив він.

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Водночас, за його словами, сторони погодилися продовжити консультації щодо впровадження в Україні європейських правил та їх застосування до нового транзитного контракту.

Нагадаємо, 19 вересня віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович назвав умови, які Україна повинна виконати для укладання нового контракту щодо транзиту газу.

Джерело: Юрій Вітренко

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