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Факти / Україна

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня – ЗМІ

Виступ президента України Володимира Зеленського на 74-й сесії Генасамблеї ООН запланований на 25 вересня.

Володимир Зеленський

25 вересня о 16.00 на 74-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку відбудеться виступ президента України Володимира Зеленського.

Делегація України для участі у сесії Генеральної асамблеї ООН була сформована 19 вересня.

Її очолить глава МЗС Вадим Пристайко.

Читайте: Ситуацію на Донбасі обговорять в ООН

74-у сесію Генасамблеї ООН відкрили 17 вересня.

До слова, зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом також повинна відбутися 25 вересня.

Джерело: УНН

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