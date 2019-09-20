Виступ президента України Володимира Зеленського на 74-й сесії Генасамблеї ООН запланований на 25 вересня.
25 вересня о 16.00 на 74-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку відбудеться виступ президента України Володимира Зеленського.
Делегація України для участі у сесії Генеральної асамблеї ООН була сформована 19 вересня.
Її очолить глава МЗС Вадим Пристайко.
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74-у сесію Генасамблеї ООН відкрили 17 вересня.
До слова, зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом також повинна відбутися 25 вересня.
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