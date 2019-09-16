Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення до порядку денного наступної сесії пункту про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

Представник України в ООН Олег Ніколенко повідомив про незначну, але процедурну перемогу України в ООН.

– Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту Ситуація на тимчасово окупованих територіях України до порядку денного її наступної сесії. За — 65, проти — 17, – зазначив Ніколенко.

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74 сесія розпочинає роботу 17 вересня.

– Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті тримати руку на пульсі ситуації на Донбасі та в Криму та ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання, – резюмував він.

До слова, вчені вважають, що через 30 років клімат у столиці України буде, як в Австралії.