PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Ситуацію на Донбасі обговорять в ООН

Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення до порядку денного наступної сесії пункту про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

Ситуацію на Донбасі обговорять в ООН

Представник України в ООН Олег Ніколенко повідомив про незначну, але процедурну перемогу України в ООН.

– Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту Ситуація на тимчасово окупованих територіях України до порядку денного її наступної сесії. За — 65, проти — 17, – зазначив Ніколенко.

Читайте: ООН заявила про надзвичайну кліматичну ситуацію

74 сесія розпочинає роботу 17 вересня.

– Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті тримати руку на пульсі ситуації на Донбасі та в Криму та  ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання, – резюмував він.

До слова, вчені вважають, що через 30 років клімат у столиці України буде, як в Австралії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Доба на Донбасі: бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ
Доба на Донбасі: бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ
На Донбасі загинув нацгвардієць
На Донбасі загинув нацгвардієць
З тюрем ОРЛО віддали 54 засуджених українців
З тюрем ОРЛО віддали 54 засуджених українців – Денісова
Без свідомості на вентиляції легенів: пораненого в ООС військового доставили у Дніпро
Без свідомості на вентиляції легенів: пораненого в ООС військового доставили у Дніпро
Бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
Бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
оос
Втрати на Донбасі: один військовий загинув, одного поранено
Українська стрічка Атлантида претендує на найвищу нагороду Венеційського кінофестивалю
Українська стрічка Атлантида претендує на найвищу нагороду Венеційського кінофестивалю
Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції – один військовий загинув
Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції – один військовий загинув
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка