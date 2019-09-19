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Зустріч Зеленського і Трампа – у ЗМІ назвали дату

У ЗМІ з’явилася інформація, що зустріч українського гаранта Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа відбудеться 25 вересня.

Зустріч Зеленського і Трампа – у ЗМІ назвали дату

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку 25 вересня.

Читайте: Держдеп США виділить Україні $141,5 млн на посилення оборони

Про те стало відомо агентству Інтерфакс-Україна від джерела в дипломатичних колах.

Володимир Зеленський  вирушить у США 23 вересня для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Раніше Факти ICTV писали, що 18 вересня Зеленський провів телефонну розмову з Майком Пенсом.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс Президента

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