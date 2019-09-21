План оборони України зараз розробляється і буде представлений у 2020 році.

План оборони країни буде представлений у наступному році, але розробляти його почали вже зараз.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

– План оборони – це не документ, випущений один раз. Він буде переглядатися. Паралельно з ним будуть розроблятися концепції за кожном видом Збройних сил. У кожному з них – план розвитку можливостей, – розповів Загороднюк.

Пріоритетним завданням на 2020 рік Загороднюк назвав оборонний огляд і аналіз контексту безпеки, на базі якого визначаються сценарії загроз. Потім – стратегія оборони і національної безпеки.

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Він також зазначив, що наступного року ЗСУ повинні завершити процес переходу на нову структуру, яка відповідає структурі НАТО.

– Я вважаю, що це буде дуже складний перехід, тому що це не просто перейменування департаментів або їх реструктуризація – це зміна парадигми організації Збройних сил, – сказав він.

Нагадаємо, що раніше Андрій Загороднюк розповів про деталі плану розведення сил на Донбасі.