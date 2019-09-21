Генштаб ЗСУ України розробляє план розведення сил на Донбасі.

План розведення сил на Донбасі створюється зараз Генштабом ЗСУ. Передбачається, що його виконання відбуватиметься не одночасно скрізь, а ділянками.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

При цьому на кожній з ділянок “йтиме підготовка, пояснення, опрацювання всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки тощо”.

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– Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він (план, – Ред.) буде представлений, звичайно, він враховуватиме всі ризики, – заявив він.

Загороднюк повідомив, що буде нагляд над тим, щоб це відбувалося з обох сторін.

– Звичайно, має бути зроблено технічно правильно, оскільки є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудувана. І ми говорили з військовими, з Генеральним штабом і так далі – ніхто не буде робити це без підготовки, – зазначив він.

Нагадаємо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської на Донбасі.