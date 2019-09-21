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Факти / Україна

Голова Міноборони розповів про деталі плану розведення сил на Донбасі

Генштаб ЗСУ України розробляє план розведення сил на Донбасі.

Голова Міноборони розповів про деталі плану розведення сил на Донбасі

План розведення сил на Донбасі створюється зараз Генштабом ЗСУ. Передбачається, що його виконання відбуватиметься не одночасно скрізь, а ділянками.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

При цьому на кожній з ділянок “йтиме підготовка, пояснення, опрацювання всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки тощо”.

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– Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він (план, – Ред.) буде представлений, звичайно, він враховуватиме всі ризики, – заявив він.

Загороднюк повідомив, що буде нагляд над тим, щоб це відбувалося з обох сторін.

– Звичайно, має бути зроблено технічно правильно, оскільки є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудувана. І ми говорили з військовими, з Генеральним штабом і так далі – ніхто не буде робити це без підготовки, – зазначив він.

Нагадаємо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської на Донбасі.

Джерело: Радіо Свобода

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