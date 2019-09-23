8-9 листопада 2019 року в столиці України проходитиме Київський міжнародний економічний форум.

Захід є головною бізнес-подією, що присвячена актуальним для економічного розвитку країни питанням.

Тема цьогорічного Форуму: Creating the Future in a Changing World. Головне питання форуму у 2019 році — майбутнє в мінливому світі, економічні та технологічні тренди глобального рівня.

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Під дахом КВЦ Парковий зберуться представники українського уряду та парламентарії, відомі економісти, бізнесмени та провідні експерти.

Серед спікерів цьогорічного Форуму:

Роберт Купман – головний економіст Світової організації торгівлі;

Джованні Сальветті – керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД;

Вазиль Худак – віце-президент Європейського інвестиційного банку;

Йохан Еліаш – шведський бізнесмен-мільярдер, голова та виконавчий директор компанії Head.

Купити квитки та детально ознайомитися з програмою КМЕФ 2019 ви можете на сайті www.forumkyiv.org.

Нагадаємо, Київський міжнародний економічний форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) – постійно діючий майданчик для формування стратегії економічного розвитку України.