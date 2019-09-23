В іноземних ЗМІ називають розмову президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якого згадували Джо Байдена, поганим рішенням для глави Америки.

Українська драма, яка почалася після того, як стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським згадував можливість розслідування проти екс-віце-президента Джо Байдена, загрожує імпічментом главі Америки, пише CNN.

У виданні вважають, що команда президента Зеленського намагається зберегти прихильність Трампа, але при цьому не заглиблюватися в його проблеми.

The Washington Post пише, що своєю заявою про Байдена глава США втягнув Україну під приціл американських партій, який ведуть протистояння.

Майбутнє політичних доль Сполучених Штатів може визначитися у Києві, проте Україна не розуміє, чому її втягують на випалене поле битви між Трампом і його противниками.

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Скандал навколо телефонної розмови Трампа і Зеленського навряд чи закінчиться значними наслідками для американського президента, вважають у Wall Street Journal.

У виданні пишуть, що вказана подія вкотре показало політичний нарцисизм президента США, проте без серйозних доказів порушення закону з боку Трампа, йому не загрожуватиме імпічмент.

Дискусія про імпічмент президента США повинна посилиться цього тижня, особливо на тлі зустрічі Трампа і Зеленського, яка повинна відбутися 25 вересня.

Про це пише Financial Times і додає, що рішення про початок зазначеного процесу лежить на спікері Палати представників Ненсі Пелосі, яка є противником імпічменту.

До слова, Дональд Трамп заявив, що стенограма розмови з Володимиром Зеленським буде опублікована.