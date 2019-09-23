Президент США Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського. Телефонна розмова була дружньою, і стосувалася багатьох питань

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що президент США Дональд Трамп не чинив тиску на Володимира Зеленського під час телефонної розмови в кінці липня.

– Якщо хтось вважає, що на нашого президента чинився тиск, вони повинні це визначити. Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі існуючі проблеми. Ця розмова була довгою, дружньою, і стосувалася багатьох питань, – сказав він.

За його словами, протистояння, в яке Україну намагаються затягнути є результатом “неповної інформованості”.

Читайте: У нас була чудова бесіда: Трамп розповів, що обговорював із Зеленським

Пристайко зазначив, Україна завжди намагалася цінувати допомогу від обох партій США, тому що це гарантувало країні стабільність пріоритетів у відносинах зі Штатами у разі зміни адміністрації.

Міністр додав, що Україна є незалежною державою, у якої є свої таємниці”.

– Президент має право говорити з іншим президентом так, щоб ця розмова залишилася нікому не відомою. Це єдина умова, лідери все ще обмінюються між собою важливою і часто чутливою інформацією. Американські слідчі мають повне право звертатися в США, отримувати цю інформацію, – зазначив він.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп тиснув на Зеленського під час телефонної розмови в липні, щоб отримати політичну вигоду.

Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо це буде доведено, то імпічмент Трампа може стати єдиним виходом.