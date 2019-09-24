Згідно з рішенням суду ЄС, Віктор Янукович не уникне санкцій до березня 2020 року.

Чинні санкції ЄС проти президента-втікача Віктора Януковича діятимуть до березня 2020 року.

Про це йдеться у рішенні суду ЄС загальної юрисдикції від 24 вересня.

Суд ЄС скасував тільки рішення Ради ЄС від 5 березня 2018 про продовження персональних санкцій проти Януковича до березня 2019 року.

Читайте: Янукович повернеться в Україну – адвокат

Раніше речник сина Януковича Олександра Юрій Кірасир повідомив, що Європейський суд загальної юрисдикції скасував санкції ЄС проти президента-втікача.

Нагадаємо, державна виконавча служба Мін’юсту стягнула на користь України більше $3 млн у справі про спецконфіскацію коштів Януковича.

Джерело: Європравда