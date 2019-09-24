Згідно з рішенням суду ЄС, Віктор Янукович не уникне санкцій до березня 2020 року.
Чинні санкції ЄС проти президента-втікача Віктора Януковича діятимуть до березня 2020 року.
Про це йдеться у рішенні суду ЄС загальної юрисдикції від 24 вересня.
Суд ЄС скасував тільки рішення Ради ЄС від 5 березня 2018 про продовження персональних санкцій проти Януковича до березня 2019 року.
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Раніше речник сина Януковича Олександра Юрій Кірасир повідомив, що Європейський суд загальної юрисдикції скасував санкції ЄС проти президента-втікача.
Нагадаємо, державна виконавча служба Мін’юсту стягнула на користь України більше $3 млн у справі про спецконфіскацію коштів Януковича.
Джерело: Європравда
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