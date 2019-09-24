Екс-президент-втікач Віктор Янукович готується до того, щоб повернутися в Україну.

Адвокати Віктора Януковича працюють над забезпеченням його перебування в Україні. Вони вважають, що стався “державний переворот” унаслідок чого екс-президент позбувся своєї посади.

– Захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, – це забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту – зараз виконуються, – сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

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Нагадаємо, державна виконавча служба Мін’юсту стягнула на користь України більше $3 млн у справі про спецконфіскаціі коштів екс-президента Віктора Януковича.

Джерело: 5 канал