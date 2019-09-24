PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Янукович повернеться в Україну – адвокат

Екс-президент-втікач Віктор Янукович готується до того, щоб повернутися в Україну.

Янукович повернеться в Україну – адвокат

Адвокати Віктора Януковича працюють над забезпеченням його перебування в Україні. Вони вважають, що стався “державний переворот” унаслідок чого екс-президент позбувся своєї посади.

– Захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині.

Основні завдання, поставлені клієнтом, – це забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту – зараз виконуються, – сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Читайте: Суд ЄС скасував санкції проти Януковича

Нагадаємо, державна виконавча служба Мін’юсту стягнула на користь України більше $3 млн у справі про спецконфіскаціі коштів екс-президента Віктора Януковича.

Джерело: 5 канал

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україну повернулася Раїса Богатирьова – її затримали в аеропорту Київ
В Україну повернулася Раїса Богатирьова – її затримали в аеропорту Київ
Суд ЄС скасував санкції проти Януковича
Суд ЄС скасував санкції проти Януковича
Януковича повісткою викликають до суду на розгляд апеляції
Януковича повісткою викликають до суду на розгляд апеляції
Віктор Ющенко
ГПУ оголосила підозру Віктору Ющенку
Порошенко інавгурація
Курйози і знаки долі на інавгураціях президентів України
Зруйнований пам’ятник і зачинені двері: прикмети на інавгурацію президента
Зруйнований пам’ятник і зачинені двері: прикмети на інавгурацію президента
Андрій Портнов
Хто наступний: реакція мережі на повернення Портнова
Андрій Портнов
Андрій Портнов заявив про повернення в Україну
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка