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Факти / Україна / Політика

Предметна і потужна зустріч – Зеленський про майбутні переговори з Трампом

Президент України Володимир Зеленський сподівається провести продуктивні переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що йому вдасться провести предметну і потужну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, зараз нашій країні потрібна підтримка Америки.

Він сподівається, що найближчим часом відбудеться зустріч лідерів нормандської четвірки, на якій говоритимуть про конкретні питання.

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– Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити, – сказав Зеленський.

До слова, під час виступу перед представниками української діаспори Володимир Зеленський розповів про плани повернення Криму і Донбасу.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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