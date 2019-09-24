Президент України Володимир Зеленський сподівається провести продуктивні переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що йому вдасться провести предметну і потужну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, зараз нашій країні потрібна підтримка Америки.

Він сподівається, що найближчим часом відбудеться зустріч лідерів нормандської четвірки, на якій говоритимуть про конкретні питання.

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– Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити, – сказав Зеленський.

До слова, під час виступу перед представниками української діаспори Володимир Зеленський розповів про плани повернення Криму і Донбасу.