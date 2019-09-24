Володимир Зеленський у Нью-Йорку розповів представникам діаспори про плани відновлення територіальної цілісності України.

Під час візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української діаспори.

– Президент був дуже відкритий з нами. Він людина, яка має страшний тягар на своїх плечах у нинішній ситуації. Але він відверто пояснив нам деякі свої плани, зокрема щодо Донбасу, Криму, — зазначив президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей.

Президент одразу з літака приїхав на зустріч із діаспорою.

Читайте: У нас була чудова бесіда: Трамп розповів, що обговорював із Зеленським

– Він нас запевнив, що його шлях полягає у подальшому захисті української ідентичності, української територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну, — підкреслив Футей.

Президент також розповів про своє бачення ролі українців у США, зокрема, у спілкуванні з американською владою стосовно подальшого розвитку України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вирушив на Генасамблею ООН, де повинен виступити 25 вересня близько 16.00.