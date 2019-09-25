Білий дім опублікував розшифровку розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у липні, через секретність якої раніше виникла дискусія.

Білий дім опублікував розшифровку розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським.

Зокрема, Трамп під час бесіди привітав Зеленського з упевненою перемогою партії Слуга Народу на парламентських виборах.

Зі свого боку президент України повідомив американському колезі, що нова влада в країні прагне створити новий формат управління та новий тип уряду.

Трамп також нагадав про підтримку України з боку США. За словами президента, його країна “робить набагато більше, ніж країни Європи, і вони мали б надавати Україні більшу допомогу, ніж це роблять зараз”.

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Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп тиснув на Зеленського під час телефонної розмови в липні, щоб отримати політичну вигоду.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що знає деталі розмови між лідерами та не бачить у ній жодного тиску з боку президента США.