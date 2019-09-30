Погода протягом тижня буде мінливою – дощі, значне потепління, але з п’ятниці температура знову піде вниз.

У вівторок, 1 жовтня, на сході, а також в деяких областях на півночі та півдні очікуються дощі, на решті території – хмарно з проясненнями.

Температура повітря у південних областях – від +19 до +22, на Закарпатті +21, у західних та центральних регіонах – від +16 до +19, на півночі максимум +16.

У Києві без опадів, вночі 11-13, а вдень 14-16 градусів тепла.

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У середу, 2 жовтня, очікується суха погода та потепління в усіх регіонах України.

У південних і західних областях – до +24, в центрі та на півночі +23, на сході +21.

У столиці сухо та тепло, вночі 9-11, вдень 21-23 вище нуля.

У четвер, 3 жовтня, сухо буде тільки на півдні та сході, в західних областях сильні дощі та +15 вдень.

У південних областях температура складе +25, на сході та у центрі +22, на півночі в середньому +18.

У Києві дощ, вночі 11-13, вдень 17-19 градусів.

На п’ятницю, 4 жовтня, синоптики прогнозують дощі в західних, північних і деяких областх у центрі.

Температура буде знижуватися: на півдні +19, на сході +18, в центрі +16, на заході та півночі – від +11 до +14.

У Києві невеликий дощ, вночі 8-10, вдень 11-13 градусів.

До слова, Факти ICTV писали про те, яка погода очікується восени 2019 року.