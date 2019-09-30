Керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU Євгенія Грищенко розповіла, як може зрости ринок ОВДП за рахунок коштів фізичних осіб.

Якщо українці вкладуть в держоблігації десяту частину наявної у них готівки, вони вдвічі перевершать іноземців за обсягами інвестицій. Про це розповіла Євгенія Грищенко – керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU на Українському фінансовому форумі 27 вересня в Києві.

– Ми бачимо значний потенціал зростання ринку ОВДП в попиті з боку фізосіб. Держоблігації – прямий конкурент депозиту. Станом на вересень частка ОВДП у власності фізосіб відноcно до депозитів пропорційно ще дуже мала: якщо на строкових депозитах українці тримають 325 млрд грн, то в облігаціях поки лише 10 млрд. Проте ця частка зростає досить швидкими темпами, – повідомила Євгенія Грищенко.

За даними групи ICU, з 20 вересня 2018 року фізособи збільшили вкладення в ОВДП понад в два рази. Зростання вкладень в держоблігації триває завдяки надійності інструменту, більш високій дохідності порівняно з депозитом і відсутністю ПДФО в розмірі 18%, що дає ще близько 2% премії в дохідності за однакових ставок.

Серед основних категорій фізосіб, які цікавляться ОВДП, за словами Євгенії Грищенко, керівники вищої ланки з фінансового сектора, CEO-підприємств, працівники IT-сфери, тобто люди з більш високими доходами. Це обумовлено тим, що з урахуванням витрат на можливі комісії вкладати в ОВДП має сенс від 100 тис. грн і вище.

Гроші “під матрацом” – потужний потенціал для зростання. За даними НБУ, поза банками перебуває 355 млрд грн готівкової гривні, а готівкової валюти – набагато більше, близько $86 млрд. Це колосальна цифра, що перевищує загальний держборг України, який склав $82,4 млрд на початок серпня.

– Навіть якщо 10% готівки перейде в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів ОВДП і вдвічі обженуть нерезидентів, – впевнена Євгенія Грищенко.

За її словами, реалізація цього потенціалу залежить від того, наскільки правильно і якісно буде проведена заявлена ​​урядом майбутня податкова амністія і наскільки українці повірять владі.

Не менш важливими драйверами активізації вкладів фізосіб в ОВДП в 2020 році, на думку Євгенії Грищенко, повинні стати спрощення ідентифікації клієнта через BankID, скасування обов’язкового подання податкової декларації, можливість торгувати ОВДП онлайн за допомогою мобільних додатків та систематична робота над підвищенням обізнаності населення.

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Український фінансовий форум (Ukrainian financial forum) – одна з головних фінансових подій України. Форум був ініційований групою ICU в 2014 році і проводиться нею щорічно для пожвавлення економічної дискусії в Україні та залучення провідних світових фахівців до обговорення необхідних країні економічних змін.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з керування активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році спеціалістами з ING, група ICU є лідером з керування активами в Україні. Під її управлінням – активи у розмірі більше $500 млн. Нинішня стратегія ICU передбачає значні інвестиції у венчурні проекти та проблемний борг. Засновники ICU – Макар Пасенюк и Костянтин Стеценко.

Нагадаємо, група ICU разом з благодійним фондом Таблеточки та видавництвом Yakaboo презентували першу книгу з серії дитячих книг ICU Kids Books.