Щоб оформити біометричні документи у підрозділах Державної міграційної служби у черзі замість клієнта стоятиме Viber-бот.

Відтепер українцям не потрібно стояти в черзі у Державній міграційній службі, щоб оформити документи.

Достатньо встановити на свій телефон Viber-бота.

Щоб отримувати сповіщення від бота, потрібно за допомогою додатку Viber відсканувати QR-код на отриманому у підрозділі ДМС талоні.

Після цього відвідувач отримуватиме у месенджері повідомлення про його рух у черзі на отримання адміністративних послуг.















Viber-бот Міграційної служби стоятиме в черзі замість відвідувачів / 4 фотографии

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Viber-бот працює у тестовому лише у територіальних підрозділах Державної міграційної служби у місті Києві для осіб, які оформляють паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як оформити біометричний паспорт малюку.

Джерело: Державна міграційна служба

Фото: Державна міграційна служба