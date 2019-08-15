Оформити біометричний паспорт для дитини можна від її народження. Документ буде дійсним чотири роки.

Забрати готовий для малюка паспорт може один з батьків зі своїм паспортом та свідоцтвом про народження дитини.

Також це може зробити інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності.

Ціна дитячого закордонного паспорта становить 682 грн за 20 робочих днів. За виготовлення протягом семи робочих днів доведеться заплатити 1034 грн.

Читайте: Як отримати біометричний закордонний паспорт: інструкція

Зробити фотографію на паспорт можна в міграційній службі під час подачі документів. Якщо у дитини віком до 12 років з цим виникають проблеми, то можна просто принести фото, яке відповідатиме таким вимогам:

розмір 10х15 сантиметрів;

зображено 70% обличчя;

білий фон без сторонніх предметів;

чіткі контури;

без дефектів.

Крім фото, потрібно подати оригінал свідоцтва про народження, індивідудальний податковий номер (якщо є), паспорт одного з батьків.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні здорожчають паспорти.