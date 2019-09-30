Президент України Володимир Зеленський планує вдруге відвідати США, але цього разу з офіційним візитом.

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічі у Нью-Йорку Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорювали питання нового візиту.

– Ця бесіда, що запустила процедуру імпічменту Трампа — частина історії. І вже тепер президенти обговорювали зовсім інші питання.

Саме з ініціативи президента Трампа було конкретно акцентовано: за торгівлю з американської сторони відповідає держсекретар, щодо енергетики — міністр Перрі, з української сторони, — сказав Єрмак.