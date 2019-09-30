Президент України Володимир Зеленський планує вдруге відвідати США, але цього разу з офіційним візитом.
Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічі у Нью-Йорку Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорювали питання нового візиту.
– Ця бесіда, що запустила процедуру імпічменту Трампа — частина історії. І вже тепер президенти обговорювали зовсім інші питання.
Саме з ініціативи президента Трампа було конкретно акцентовано: за торгівлю з американської сторони відповідає держсекретар, щодо енергетики — міністр Перрі, з української сторони, — сказав Єрмак.
Читайте: Стенограма розмови Зеленського і Трампа: 5 головних тем
Він додав, що наразі Україна має завдання і розклад з підготовки вже офіційного візиту в США.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом.