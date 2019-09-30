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Факти / Україна / Політика

Зеленський планує офіційний візит у США

Президент України Володимир Зеленський планує вдруге відвідати США, але цього разу з офіційним візитом.

Зеленський планує офіційний візит у США

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічі у Нью-Йорку Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорювали питання нового візиту.

– Ця бесіда, що запустила процедуру імпічменту Трампа — частина історії. І вже тепер президенти обговорювали зовсім інші питання.

Саме з ініціативи президента Трампа було конкретно акцентовано: за торгівлю з американської сторони відповідає держсекретар, щодо енергетики — міністр  Перрі, з української сторони, — сказав Єрмак.

Читайте: Стенограма розмови Зеленського і Трампа: 5 головних тем

Він додав, що наразі Україна має завдання і розклад з підготовки вже офіційного візиту в США.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом.

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