Керівник проекту VOXCheck Максим Скубенко розповів про ставлення до рейтингу ТОП-100 блогерів, про важливість та користь суджень лідерів думок та свій вибір. Детальніше в інтерв’ю Фактів ICTV.

Традиційно сайт Факти ICTV запустив голосування ТОП-100 блогерів України. Вже п’ятий рік поспіль українці обирають найкращих блогерів нашої країни.

Проголосувати за улюбленого блогера може кожен охочий, пройшовши авторизацію на сайті ТОП-100 блогерів. Окрім голосування за ТОП-100, яких визначили експерти, інтернет-користувачі мають змогу висунути власну кандидатуру в категорію Народний вибір. Голосування триватиме до 6 жовтня.

Цьогоріч найкращого автора обиратимуть не тільки інтернет-користувачі, а й експертне журі, до складу якого увійшли переможці минулого року та експерти в сфері медіа та діджитал.

Максим Скубенко – керівник проекту VOXCheck – незалежний фактчек-проект некомерційної організації VoxUkraine, який перевіряє висловлювання політиків.

Далі – пряма мова.

Користь проекту ТОП-100 блогерів України

Проект ТОП-100 блогерів України корисний з однієї простої причини – це хороший спосіб дізнатися, які блогери є в Україні.



























Блогери допомагають розширити кругозір та вийти з інформаційної бульбашки – Максим Скубенко / 7 фотографий

Наше інформаційне поле зазвичай обмежене невеликою інформаційною бульбою, в якій ми сидимо та не можемо з неї вирватися. Рейтинг дає змогу продивитися 100 людей та побачити, про що вони пишуть або говорять. Щось буде цікаве, контраверсійне, з чимось ви можете не погодитися, але це розширює кругозір та дозволяє вийти з цієї інформаційної бульби.

Мені було цікаво продивлятися рейтинг, багатьох людей я не знав.

Думки блогерів

Насамперед, думка блогера допомагає скласти власну думку. Коли людина не може розібратися в якійсь темі швидко, але має сформувати думку до певних подій, дуже важливо подивитися на проблему або ситуацію з різних боків. Блогери дають доступ до такої інформації, особливо коли різні люди по-різному описують одне й те саме. Завдяки цьому можна переглянути їх аргументи та те, як вони говорять – емоційність, інтонацію, факти.

На основі багатьох думок та інформації, яку ви знайшли самостійно, можна скласти особисту думку, яка буде більш обґрунтована, ніж просто загуглити та прочитати дві новини чи побачити щось на телебаченні.

Блогери

Мені імпонує Уляна Супрун простим поданням, цікавою та корисною інформацією для всього суспільства, яку вона десятки років враховувала. Павло Казарін подобається стилем, в нього дуже якісне викладання, іноді доволі різкувате та жорстке, але стиль чудовий.

Соціальні мережі

Нині найчастіше використовую Facebook, потім YouTube, Instagram та Twitter. Хоча наразі стараюся більш активно переходити в Twitter.

Вибір

Переглядаючи сторінки блогерів, я звертав увагу на те, щоб люди об’єктивно оцінювали ситуацію та не маніпулювали.

Якщо в блогера 60 тис. підписників, то він повинен контролювати те, щоб у нього не було маніпулятивної або фейкової інформації.

Також дивився на стилістику написання, тому що деякі люди пишуть хайпово, але при цьому в них немає стилю, багато маніпуляції та навпаки. У своєму виборі я намагався зберегти баланс.

Нагадаємо, детальніше про рейтинг та правила голосування можна дізнатися тут.

50% голосів складе експертна думка. Нагородження у двох номінаціях – ТОП-100 та Народний вибір – відбудеться на урочистій церемонії 16 жовтня.

Важливо! Редакція сайту залишає за собою право анулювати голоси блогера, якщо буде помічена будь-яка спроба фальсифікації.

Спілкувалася Каріна Зуєва