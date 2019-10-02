Росія готова запропонувати Україні річну угоду на транзит газу після 2019 року, якщо новий контракт не буде підписано.

Росія готова підписати новий контракт на транзит газу через українську ГТС за європейськими правилами.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

За його словами, Москва очікує завершення Нафтогазом імплементації європейських правил в Україні, зокрема, відокремлення ГТС України в окрему компанію.

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Путін також допустив можливість продовження на рік чинного договору на транзит газу, якщо Київ не встигне імплементувати європейське енергетичне законодавство.

Нагадаємо, 19 вересня відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ щодо транзиту газу через територію України після 2019 року.