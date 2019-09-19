У Нафтогазі відзначили інтерес Газпрому в проведенні конструктивних переговорів щодо нового газового контракту.

Російський Газпром вперше допустив можливість укладення контракту за європейськими правилами з 1 січня 2020 року, якщо Україна повністю імплементує їх до кінця поточного року.

Про це заявили у НАК Нафтогаз України за результатами тристоронніх переговорів Україна-ЄС-РФ щодо транзиту газу через територію України після 2019 року.

Зазначається, що під час зустрічі Україна представила майбутнього оператора ГТС України – компанію Оператор газотранспортної системи України, яка передала російській стороні проекти договору про взаємодію між операторами суміжних ГТС, а також стандартного договору на транспортування.

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Зі свого боку, Нафтогаз передав росіянам дорожню карту дій, які повинні бути виконані для завершення відокремлення оператора ГТС.

Сторони продовжать переговори у жовтні.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович назвав умови, які Україна повинна виконати для укладання нового контракту щодо транзиту газу.

Джерело: Нафтогаз