Депутати розповіли, про що на засіданні говорив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський під час зустрічі з депутатами Слуги народу говорив про нормандський формат і успіхи на шляху до миру.

Він пояснив, що було підписано у Мінську.

Як повідомила народний депутат від партії Слуга народу Ірина Верещук, президент зустрічався не тільки з фракцією Слуги народа, а й з керівниками інших фракцій, щоб роз’яснити ситуацію щодо узгодження формули Штайнмаєра.

Лист пана Сайдіка ми просто прийняли до уваги, ми нічого не ратифіковуємо і не виносимо його на обговорення в парламент, – додала Верещук.

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До слова, 1 жовтня у Мінську Україна узгодила формулу Штайнмаєра.

Головне з брифінгу Володимира Зеленського, який стосувався розведення військ на Донбасі, узгодженої формули та зустрічі у нормандському форматі, зібрали Факти ICTV.