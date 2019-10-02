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Факти / Україна / Політика

Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра

Депутати розповіли, про що на засіданні говорив президент Володимир Зеленський.

Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра

Володимир Зеленський під час зустрічі з депутатами Слуги народу говорив про нормандський формат і успіхи на шляху до миру.

Він пояснив, що було підписано у Мінську.

Як повідомила народний депутат від партії Слуга народу Ірина Верещук, президент зустрічався не тільки з фракцією Слуги народа, а й з керівниками інших фракцій, щоб роз’яснити ситуацію щодо узгодження формули Штайнмаєра.

Лист пана Сайдіка ми просто прийняли до уваги, ми нічого не ратифіковуємо і не виносимо його на обговорення в парламент, – додала Верещук.

Читайте: Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)

До слова, 1 жовтня у Мінську Україна узгодила формулу Штайнмаєра.

Головне з брифінгу Володимира Зеленського, який стосувався розведення військ на Донбасі, узгодженої формули та зустрічі у нормандському форматі, зібрали Факти ICTV.

Джерело: Українська правда

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