2 жовтня відбувся брифінг президента Володимира Зеленського, під час якого він розповів про розведення військ на Донбасі, формулу Штайнмаєра, зустріч у нормандському форматі.

Під час брифінгу президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи домовилися про розведення військ в селі Петрівське і місті Золоте, яке має початися 7 жовтня.

– Я особисто гарантую, що ви (Місцеві жителі – Ред.) будете захищені, і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цього є – ви знаєте прекрасно ситуацію в Станиці Луганській, де відбулося успішне розведення військ, – заявив президент.

Він також розповів, що ведеться активна робота для звільнення усіх українських політв’язнів і полонених.

Повідомив президент і про те, що 2 жовтня вдалося усунути останні перепони на шляху до проведення саміту нормандської четвірки, його дату мають оголосити найближчим часом.

Одним із головних питань зустрічі має стати виведення російських військових з окупованих територій Донбасу.

Читайте: Як підвищити пенсію до 3400 грн і закінчити війну на Донбасі: Ніколаєнко у проекті Під куполом

Не забув Зеленський і про відому формулу Штайнмаєра і вирішив пояснити, що вона означає, а також сказав, що Україна погоджує її текст.

– Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей… починає діяти на постійній основі за умови, коли там відбудуться місцеві вибори, проведені відповідно до Конституції та законодавства України. А також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів, – сказав президент.

За його словами, мови про вибори на Донбасі під дулами кулеметів не може бути і на момент їх проведення Україна має повністю контролювати свої кордони.

Положення формули Штайнмаєра також планують імплементувати в новий законопроект про особливий статус Донбасу, адже дія закону, що існує, спливає 31 грудня 2019 року.

Його розроблятиме парламент спільно із суспільством. Законопроект винесуть на обговорення і в ньому не перетинатимуть червоні лінії, тобто не буде капітуляції.

До слова, Володимир Зеленський обговорив гуманітарну підтримку України під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.