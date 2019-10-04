Вадим Пристайко заявив про наявність радісних новин у питанні повернення засудженого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка до України.

Білорусь готова піти на поступки у справі засудженого у Білорусі за шпигунство громадянина України Павла Шаройка.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі українського телеканалу.

– Завтра буде те, про що ЗМІ зможуть з радістю повідомити, – сказав він у четвер, 3 жовтня.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність Мінська до взаємного помилування Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

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Новозаводський суд Чернігова вже відпустив Політику з-під варти під особисте зобов’язання.

Нагадаємо, у 2017 році комітет держбезпеки Білорусі затримав у Мінську журналіста Павла Шаройка за звинуваченням у “створенні в республіці агентурної мережі”.

Пізніше суд відправив його до в’язниці на 8 років.

Фото: Радіо Свобода