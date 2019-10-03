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Наступного тижня: Пристайко анонсував обмін ув’язненими

Голова МЗС України Вадим Пристайко анонсував новий обмін ув’язненими наступного тижня.

Наступного тижня: Пристайко анонсував обмін ув’язненими

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував обмін утримуваними особами з Росією вже на наступному тижні.

Читайте: Остаточний обмін полоненими: що чекає Зеленський від зустрічі нормандської четвірки

– Найближчим часом і це вже буквально, я сподіваюся, наступного тижня ми плануємо ще масштабніший обмін, – заявив Пристайко.

Однак уточнювати деталі він відмовився.

Раніше Факти ICTV писали, що 13 вересня Україна вже підготувала та передала Росії списки утримуваних для нового обміну.

Фото: УНІАН

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