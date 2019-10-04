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Факти / Україна

Журналіст Шаройко помилуваний і вже в Україні – Зеленський

Український ув’язнений Павло Шаройко помилуваний в Білорусі і вже знаходиться в Україні.

шаройко

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що український ув’язнений Павло Шаройко вже в Україні.

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– Ще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні! – написав він.

Журналіст Шаройко помилуваний і вже в Україні – Зеленський / 2 фотографии

Нагадаємо, у 2017 році комітет держбезпеки Білорусі затримав у Мінську журналіста Павла Шаройка. Його звинуватили у “створенні в республіці агентурної мережі” та відправив до в’язниці на 8 років.

Джерело: Офіс Президента

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