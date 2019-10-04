Український ув’язнений Павло Шаройко помилуваний в Білорусі і вже знаходиться в Україні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що український ув’язнений Павло Шаройко вже в Україні.

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– Ще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні! – написав він.







Журналіст Шаройко помилуваний і вже в Україні – Зеленський / 2 фотографии