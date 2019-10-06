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Факти / Україна

Українські Карпати засипало снігом

В Карпатах зафіксували випадіння снігу, яке не збирається припинятися.

Сніг в Карпатах

Камери спостереження зафіксували випадіння снігу у Карпатах.

Опади розпочалися 6 жовтня і не збираються зупинятися.

Сніг випав в Буковелі, Тростяні, Драгобраті, та Захарі Беркуті.

Читайте: У Мексиці посеред літа випав сніг

Перший же сніг цього року з’явився на горі Піп Іван 5 жовтня.

До слова, 12 серпня в Австралії вперше за 35 років випав сніг.

Джерело: Snig.info

Фото: Snig.info, Буковель

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