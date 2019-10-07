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Факти / Україна

Не треба боятися формули Штайнмаєра. Капітуляція сталася раніше – Яременко

Україна повинна до кінця пройти шлях реалізації Мінських домовленостей. Відмова призведе до ізоляції країни.

Не треба боятися формули Штайнмаєра. Капітуляція сталася раніше – Яременко

Україна не може відмовитися від Мінських домовленостей, “щоб не опинитися один на один з Росією”, заявив нардеп від Слуги народу, глава парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

– Ми повинні пройти цей шлях до кінця, і ми його пройдемо. Можливо, ми нічого не отримаємо, але, повірте мені, нічого й не втратимо, – зазначив він.

За його словами, мирні переговори не повинні проходити за рахунок принесення в жертву принципових позицій, але не жертвувати чимось в цих переговорах Україна не зможе.

– Тому не треба боятися формули Штайнмаєра, не потрібно говорити про капітуляцію – вона вже сталася. Більше, ніж було, вже ніхто не допустить…, – запевнив Яременко.

Нагадаємо, 6 жовтня на Майдані Незалежності відбулося віче, яке було спрямоване проти капітуляції і формули Штайнмаєра.

Джерело: Богдан Яременко

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