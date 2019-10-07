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Факти / Україна

Що таке капітуляція і чому про неї заговорили в Україні

6 жовтня на Майдані Незалежності відбулося віче, яке було спрямоване проти капітуляції і формули Штайнмаєра. Факти ICTV розповідають, що таке капітуляція.

Капітуляція

Капітуляцією у міжнародному праві називають здачу ворогу певної території, органу військ, чи міста під час війни.

Умови капітуляції не узгоджуються попередньо, оскільки вона є звичайним явищем для війни. Зазвичай одна сторона бере на себе зобов’язання щодо безпеки приватної власності та свободи віросповідання.

Крім того, умови мають відповідати правилам військової честі. Після погодження їх мають дотримуватися обидві сторони.

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В Україні про капітуляцію почали говорити після узгодження так званої формули Штайнмаєра, яка передбачає проведення місцевих виборів на Донбасі після того, як буде відновлено контроль над кордоном і здійснено виведення російських військ.

Відповідно до міжнародного права у формулі Штайнмаєра не йдеться про можливість капітуляції України у конфлікті.

Проте 6 жовтня на Майдані Незалежності влаштували віче, яке закликало не допустити здачі українських територій.

Одним з побоювань є дзеркальне відведення військ на Донбасі. Деякі українці вважають, що Росія може не виконати свої зобов’язання.

До слова, президент Володимир Зеленський провів зустріч, яка була присвячена розведенню військ на Донбасі.

Фото: Dreamstime

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