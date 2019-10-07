Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського.

Сергій Пашинський буде знаходитиметься у СІЗО до 4 грудня включно.

Такий запобіжний захід 7 жовтня обрав Печерський районний суд Києва у кримінальному провадженні проти екс-нардепа Народного фронту щодо стрілянини у потерпілого В’ячеслава Хімікуса 31 грудня 2016 року.

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– Клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про утримання під вартою Пашинського Сергія Володимировича – задовольнити, – зачитала суддя резолютивну частину ухвали.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В’ячеслава Хімікуса останній потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням ноги.