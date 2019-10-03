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Факти / Надзвичайні події

Суд в Миколаєві заарештував німця, що ножем пошматував українку через ревнощі

Заводський райсуд Миколаєва обрав запобіжний захід для 51-річного турка з Німеччини, який з ножем накинувся на 30-річну українку, з якою вони розлучилися через надмірні ревнощі чоловіка.

Суд

Суд у Миколаєві арештував німецького бізнесмена турецького походження Айкуда Оздогана на 60 діб, які він проведе у місцевому СІЗО.

Ввечері 25 вересня він чатував на 30-річну фітнес-тренера Ірину Корсак, коли та поверталася з роботи додому, і завдав колишній коханій щонайменше п’ять ударів ножем.

Дівчина дивом вижила, попереду – тривале лікування та реабілітація.

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Попри численні докази, чоловік мовчить і не зізнається у скоєному. Він живе в німецькому місті Кельні. За його слів, займається автомобільним бізнесом. Це все, що вдалося дізнатися під час допиту.

Родичі та друзі дівчини сподіваються, що докази дозволять залишити підозрюваного за гратами довше, ніж на два місяці.

Раніше ми розповідали, що ревнивий німець турецького походження спеціально приїхав до Миколаєва, аби вбити дівчину, яка не хотіла з ним миритися. Чоловік ретельно підготувався до злочину, начепив перуку, приклеїв фальшиву бороду і чекав жертву біля її будинку.

Він накинувся за екс-кохану з ножем, завдавши кілька ударів у спину. Поліції вдалося швидко затримати підозрюваного завдяки численним свідкам злочину.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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