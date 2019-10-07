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Факти / Україна

У Києві випав перший сніг

Вранці, 7 жовтня, в Києві випав перший сніг.

снег в киеве

Сніг випав у Києві 7 жовтня і це перший сніг у столиці України.

Вранці температура повітря в Києві становила нуль градусів.

Читайте: Українські Карпати засипало снігом

За словами очевидців, сніг був рясним, але йшов недовго. Також вони опублікували відео.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні випав перший сніг.

Джерело: Київ Оперативний

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