Укрзалізниця закупить майже 35 тис. нових комплектів постільної білизни.
Укрзалізниця підписала перший договір з Текстиль-Рівне про поставку 11 тис. комплектів постільної білизни за ціною 297,36 грн за штуку.
Також відбувся другий аукціон з постачання ще 12 тис. комплектів постільної білизни від Української швейної фабрики.
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Рамкова угода передбачає поставку компанії 34,780 тис. комплектів постільної білизни на загальну суму 10,434 млн грн.
Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця планує прибрати з поїздів скляні стакани в металевих підсклянниках і замінити їх на скляні або паперові стаканчики.
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