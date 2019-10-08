У Кабміні відзвітували, на скільки збільшаться витрати на сектор оборони і безпеки у наступному році.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував збільшення витрат на оборону в наступному році.

У держбюджеті на 2020 рік безпосередньо на фінансування Міністерства оборони виділять 136,6 млрд грн. Це значно більше за витрати нинішнього року, які складають 101,7 млрд грн, заявив Гончарук.

Керівник Мінфіну Оксана Маркарова додала, що на весь сектор оборони і безпеки у наступному році планується направити 245,8 млрд грн.

Також вона повідомила, що проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення на 223 млн грн програми забезпечення військовослужбовців житлом, на 500 млн грн збільшено фінансування програми забезпечення житлом ветеранів АТО.

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– Крім того, спробуємо запровадити наступного року програму лізингу, щоб ми змогли за рахунок цих грошей надати житло більшій кількості військовослужбовців, як ми цього року почали робити з нашими поліцейськими і співробітниками ДСНС, – додала міністр фінансів.

Як відомо, держбюджет на 2020 рік парламент може розглянути в першому читанні 18 жовтня.