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Факти / Україна

В Раду внесли оновлений законопроект про ринок землі

Група народних депутатів з фракції Слуга народу зареєструвала у парламенті оновлений законопроект про ринок землі.

В Раду внесли оновлений законопроект про ринок землі

У Верховній Раді з’явився оновлений проект закону №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Зміни враховують зауваження, які висловили на зустрічі президента Володимира Зеленського з аграріями.

– Вони торкнулися, зокрема, питання можливої ​​купівлі землі нерезидентами, проте деталі будуть на зустрічі в Раді 11 жовтня, – говорить джерело агентства Інтерфакс-Україна.

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Представники аграрної галузі вважають, що Україні необхідно поетапне введення ринку землі, щоб спочатку угіддя могли купувати лише українці.

До слова, Володимир Зеленський підтримав ідею відтермінування допуску іноземців до купівлі землі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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