Група народних депутатів з фракції Слуга народу зареєструвала у парламенті оновлений законопроект про ринок землі.

У Верховній Раді з’явився оновлений проект закону №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Зміни враховують зауваження, які висловили на зустрічі президента Володимира Зеленського з аграріями.

– Вони торкнулися, зокрема, питання можливої ​​купівлі землі нерезидентами, проте деталі будуть на зустрічі в Раді 11 жовтня, – говорить джерело агентства Інтерфакс-Україна.

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Представники аграрної галузі вважають, що Україні необхідно поетапне введення ринку землі, щоб спочатку угіддя могли купувати лише українці.

До слова, Володимир Зеленський підтримав ідею відтермінування допуску іноземців до купівлі землі.