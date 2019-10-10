Президент Володимир Зеленський виступає за відтермінування допуску іноземців до купівлі землі.

Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що після запуску ринку землі Україні потрібен певний час для того, щоб землю могли купувати тільки українці.

Деякий час ми повинні продавати землю тільки українцям. Другий період, коли наші вже купили, коли у нас вже є кредитна ставка та пільги, тоді ми вже зможемо відкрити ринок іншим – іноземним компаніям, які стовідсотково працюватимуть на цій землі, і наші українці там працюватимуть, – наголосив президент.

Питання щодо тих іноземців, які вже займаються аграрним бізнесом на території України, будуть врегульовані у новій редакції закону.

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Володимир Зеленський уточнив, що період відтермінування купівлі землі для іноземців може тривати кілька років.

Він також додав, що до 1 грудня мораторій на продаж землі повинні скасувати.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, чи скуплять українські чорноземи іноземці після скасування мораторію на продаж землі.