Повернення захоплених у Керченській протоці кораблів вийшло на фінальний етап.

Росія найближчим часом поверне захоплені у Керченській протоці кораблі, які зараз перебувають на території анексованого Криму.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко.

Він додав, що технічні питання щодо повернення суден курує військово-морське командування.

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Також очільник МЗС повідомив, як Україна забиратиме кораблі. За словами Пристайка, Росія повідомить координати, де вона залишить судна, після чого наша сторона зможе на них зайти.

Росія невдовзі поверне українські кораблі, які торік захопила біля Керченської протоки

До слова, Факти ICTV нагадують повну реконструкцію подій у Керченській протоці 25 листопада.