Слідчі Державного бюро розслідувань отримали доступ до секретних документів з Офісу президента щодо конфлікту у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Печерський райсуд Києва надав ДБР тимчасовий доступ до документів Офісу президента із грифом для службового користування та документів, що становлять державну таємницю, які пов’язані з актом російської агресії у Керченській протоці.

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Йдеться про укази президента про введення воєнного стану в Україні та невідкладні заходи РНБО щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовських морях і Керченській протоці.

Нагадаємо, 13 вересня у Державному бюро розслідувань відбувся допит п’ятого президента України Петра Порошенка, він передав письмові покази у справі щодо акту російської агресії у Керченській протоці.

Джерело: ЄРСР