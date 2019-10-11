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Факти / Україна

Змінимо керівництво: Зеленський встановив терміни у розслідуванні вбивства Шеремета

Володимир Зеленський визначив терміни, після яких, якщо справу вбивства Павла Шеремета не розкриють, буде звільнено керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Змінимо керівництво: Зеленський встановив терміни у розслідуванні вбивства Шеремета

Президент України Володимир Зеленський вірить у те, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета поставлять крапку. Однак якщо злочин не буде розкрито, в Україні змінять керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

– Якщо до того терміну, до якого ми говорили, не буде результату — будемо змінювати керівництво, — сказав він, але конкретні терміни повідомити відмовився.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

Також Зеленський залишив засекреченими для громадськості деталі розслідування.

– Якщо я вам відповім — зірву операцію, — заявив лідер держави.

Як відомо, 10 жовтня відбулося прес-конференція президента Володимира Зеленського, яка тривала понад 14 годин. Факти ICTV зібрали найважливіші заяви глави держави.

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