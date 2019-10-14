Народний депутат від партії Слуга народу Марина Бардіна повідомила, що формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на Донбасі найближчим часом неможливо реалізувати.

Реалізації формули Штайнмаєра перешкоджають, зокрема, постійні спроби бойовиків зірвати розведення сил на Донбасі.

Ми бачимо, аби рухатися до формули повинна бути забезпечена безпекова складова. А якщо зараз є порушення тиші, коли ми говоримо про можливе розведення, яке нам так само необхідне і відбувається певне затягування, то я думаю, що реалізація формули буде можливою навіть не найближчим часом, – сказала депутат Марина Бардіна.

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Відповідаючи на питання, коли можлива реалізація формули Штайнмаєра, Марина Бардіна сказала протягом року.

До слова, раніше Факти ICTV писали про запитання, які залишила формула Штайнмаєра.

Фото: Слуга народу