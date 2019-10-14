Розведення сил біля населених пунктів Золоте і Петрівське можливе після того, як ОБСЄ підтвердить дотримання режиму тиші протягом семи діб.

Представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Рєзніков повідомив, що сам процес розведення сил і засобів здійснюватиметься дзеркально і синхронно з моніторингом з боку СММ ОБСЄ.

Він також зауважив, що погоджений графік розведення не скасовує пункт положення рамкового рішення, який визначає дотримання повного припинення вогню впродовж семи днів на кожній з ділянок розведення як передумову початку процесу.

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Олексій Рєзніков нагадав, що домовленості про розведення сил в районі Станиці Луганської, Золотого та Петрівського були досягнуті Україною та Росією ще у вересні 2016 року.

Тоді було підписане рамкове рішення про розведення, яке стало складовою Мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше ОБСЄ повідомила, що в ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил.

Джерело: УКМЦ