Збройні формування ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил і засобів в районах Петрівського та Золотого, проте заходи щодо відновлення процесу розведення не почалися.

За даними спостерігачів ОБСЄ, з боку бойовиків зафіксовані сигнальні ракети, які позначають готовність збройних формувань до відновлення розведення сил і засобів.

– 11 жовтня о 12.00 спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення, – повідомили в СММ.

Аналогічні дії бойовиків в СММ ОБСЄ зафіксували 11 жовтня на ділянці розведення в районі Петрівського.

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Місія констатує збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області і більше вибухів (близько 150), у порівнянні з попереднім звітним періодом.

– Більшість порушень режиму тиші зафіксовано в районах Широкино, на південь і південний схід від Светлодарска, а також на південь і захід від Донецької фільтраційної станції, – зазначають в СММ ОБСЄ.

До слова, розведення сил на Донбасі планувалося ще на 7 жовтня. Але його відклали через ворожі обстріли бойовиків.

Так, 10 жовтня вони знову обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого.

Джерело: звіт ОБСЄ