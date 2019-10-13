PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

В ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил – ОБСЄ

Збройні формування ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил і засобів в районах Петрівського та Золотого, проте заходи щодо відновлення процесу розведення не почалися.

ОБСЄ

За даними спостерігачів ОБСЄ, з боку бойовиків зафіксовані сигнальні ракети, які позначають готовність збройних формувань до відновлення розведення сил і засобів.

– 11 жовтня о 12.00 спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення, – повідомили в СММ.

Аналогічні дії бойовиків в СММ ОБСЄ зафіксували 11 жовтня на ділянці розведення в районі Петрівського.

Читайте: Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі – Путін

Місія констатує збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області і більше вибухів (близько 150), у порівнянні з попереднім звітним періодом.

– Більшість порушень режиму тиші зафіксовано в районах Широкино, на південь і південний схід від Светлодарска, а також на південь і захід від Донецької фільтраційної станції, – зазначають в СММ ОБСЄ.

До слова, розведення сил на Донбасі планувалося ще на 7 жовтня. Але його відклали через ворожі обстріли бойовиків.

Так, 10 жовтня вони знову обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого.

Джерело: звіт ОБСЄ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Грошей на відновлення Донбасу немає – Арахамія
Грошей на відновлення Донбасу немає – Арахамія
Анджей Дуда
Дуда закликав Євросоюз тиснути на Росію
Доба на Донбасі: 23 обстріли і двоє поранених
Доба на Донбасі: 23 обстріли і двоє поранених
Відновлення кордону та відхід з України іноземних збройних формувань – засідання ради ОБСЄ
Відновлення кордону та відхід з України іноземних збройних формувань – засідання ради ОБСЄ
володимир зеленський прес
Донбас, олігархи і випробувальний термін влади – головне з прес-конференції Зеленського
Автономія Донбасу неприйнятна, але можливі гуманітарні компроміси – Зеленський
Автономія Донбасу неприйнятна, але можливі гуманітарні компроміси – Зеленський
Блокпост
На блокпосту в Луганській області сталося зіткнення поліції і ветеранів
Допит свідка
Надав важливі дані – СБУ вивезла свідка з “ЛНР”
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка