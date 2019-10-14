PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні затримається бабине літо – синоптик назвала дату

Протягом всього тижня в Україні очікується суха і тепла погода.

бабине літо

На початку наступного тижня, за попередніми прогнозами синоптиків, в Україні затримається бабине літо.

Тепла погода втримається й завтра, 15 жовтня, і триватиме ще весь тиждень, трохи знизивши градуси на прийдешні вихідні, – прогнозує синоптик Наталка Діденко.

У вівторок температура повітря в усіх областях України становитиме +17-23°.

Дощів не буде, але можливі тумани.

Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік

У Києві, за прогнозами синоптиків, 15 жовтня і практично до кінця тижня переважатиме суха малохмарна погода.

Температура повітря вдень становитиме близько +20°, вночі +7-11°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли прийде похолодання.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка