Протягом всього тижня в Україні очікується суха і тепла погода.
На початку наступного тижня, за попередніми прогнозами синоптиків, в Україні затримається бабине літо.
Тепла погода втримається й завтра, 15 жовтня, і триватиме ще весь тиждень, трохи знизивши градуси на прийдешні вихідні, – прогнозує синоптик Наталка Діденко.
У вівторок температура повітря в усіх областях України становитиме +17-23°.
Дощів не буде, але можливі тумани.
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У Києві, за прогнозами синоптиків, 15 жовтня і практично до кінця тижня переважатиме суха малохмарна погода.
Температура повітря вдень становитиме близько +20°, вночі +7-11°.
До слова, раніше Факти ICTV писали, коли прийде похолодання.
Джерело: Наталка Діденко
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